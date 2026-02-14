Поиск

Россия отвергла обвинения Баку в целенаправленных атаках на посольство в Киеве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджанской стороне в связи с заявлениями о "преднамеренных" российских ракетных атаках на посольство Азербайджана в Киеве было особо подчеркнуто их несоответствие действительности, сообщили в МИД РФ.

"Было также обращено внимание на то, что киевский режим в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты, в том числе средства ПВО, в жилой застройке, подвергая тем самым угрозе гражданское население", - сообщили в МИД в субботу.

Как пояснили в ведомстве, "российская сторона исходит из того, что военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий".

"С недоумением восприняли высказывания официального Баку о якобы "преднамеренных" российских ракетных атаках на Посольство Азербайджана в Киеве", - указали в МИД.

На Смоленской площади напомнили, что по поводу инцидента с дипмиссией республики в Киеве в ноябре прошлого года "азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения".

"В частности, 21 ноября 2025 года послу Азербайджана в Москве в ходе беседы в МИД России было выражено искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине. Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно - падения ракеты ЗРК "Патриот", - констатировали в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, "азербайджанская сторона была повторно проинформирована о том, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе расположенные в Киеве", и что "при планировании ударов осуществляется тщательный контроль данных боевого применения для исключения ущерба гражданскому населению, учитываются места расположения дипломатических представительств иностранных государств".

