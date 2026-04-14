Глава МИД Азербайджана и замглавы МИД России обсудили двусторонние отношения

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин обсудили в Баку вопросы двусторонней повестки азербайджано-российских отношений.

"Стороны в ходе встречи обсудили политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес", - сообщает МИД Азербайджана.

На встрече подчеркнута важность взаимных визитов и контактов с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня сотрудничества.

Байрамов и Галузин также отметили роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии экономических отношений между Азербайджаном и Россией. Еще они обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества, отметил МИД.