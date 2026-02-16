Продажи российской дорожно-строительной техники в 2025г упали на 27,5%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Отгрузки отечественной дорожно-строительной техники на внутренний рынок РФ в 2025 году сократились на 27,5%, до 54,7 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Таким образом, темпы падения продаж российской дорожно-строительной техники в конце прошлого года замедлились. Так, в I квартале 2025 г. ее было отгружено на 11,9 млрд руб. (-37% год к году), за I полугодие - на 21,1 млрд руб. (-45%), за 9 месяцев - на 32,4 млрд руб. (-41%).

Почти по всем видам техники "Росспецмаш" в 2025 г. зафиксировал падение поставок в абсолютном выражении. В частности, продажи мини-погрузчиков упали на 29% (до 738 шт.), гусеничных бульдозеров - на 27% (до 632 шт.), кранов-трубоукладчиков - на 28% (до 91 шт.), фронтальных погрузчиков - на 20% (до 533 шт.), автогрейдеров - на 26% (до 251 шт.), экскаваторов - на 17% (до 185 шт.), катков - на 48% (до 136 шт.). Положительная динамика отгрузок отмечена в сегменте экскаваторов-погрузчиков, который вырос на 35%, до 932 шт.

Продажи дорожно-строительной техники российского производства, как следует из данных "Росспецмаша", падают второй год подряд. По итогам 2024 г. они снизились на 15%, до 75,8 млрд руб. За 2023 г. их отгрузки были на уровне 89,2 млрд руб. (+19% к 2022 г.).

Как отмечает "Коммерсант" со ссылкой на партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, давление на продажи дорожно-строительной техники в 2025 г. оказывала высокая ставка ЦБ, которая привела к значительному снижению инвестиционной активности как машиностроителей, так и потребителей их продукции. Дополнительным негативным фактором стала конкуренция с китайской техникой в условиях укрепления рубля. Продажи импортной техники в РФ тоже снизились, но не так резко, отмечает эксперт. "Импортная техника в некоторых сегментах стала более доступной или привлекательной по характеристикам, что оттянуло часть спроса", - цитирует Бабанского газета.

Издание также приводит данные исследования Sherpa Group, в котором говорится, что темпы роста объема строительных работ в 2025 г. оказались минимальными со времен пандемии COVID-19 и составили лишь 2,5% (до 18,8 трлн руб.).