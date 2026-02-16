Поиск

Продажи российской дорожно-строительной техники в 2025г упали на 27,5%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Отгрузки отечественной дорожно-строительной техники на внутренний рынок РФ в 2025 году сократились на 27,5%, до 54,7 млрд рублей, подсчитали в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

Таким образом, темпы падения продаж российской дорожно-строительной техники в конце прошлого года замедлились. Так, в I квартале 2025 г. ее было отгружено на 11,9 млрд руб. (-37% год к году), за I полугодие - на 21,1 млрд руб. (-45%), за 9 месяцев - на 32,4 млрд руб. (-41%).

Почти по всем видам техники "Росспецмаш" в 2025 г. зафиксировал падение поставок в абсолютном выражении. В частности, продажи мини-погрузчиков упали на 29% (до 738 шт.), гусеничных бульдозеров - на 27% (до 632 шт.), кранов-трубоукладчиков - на 28% (до 91 шт.), фронтальных погрузчиков - на 20% (до 533 шт.), автогрейдеров - на 26% (до 251 шт.), экскаваторов - на 17% (до 185 шт.), катков - на 48% (до 136 шт.). Положительная динамика отгрузок отмечена в сегменте экскаваторов-погрузчиков, который вырос на 35%, до 932 шт.

Продажи дорожно-строительной техники российского производства, как следует из данных "Росспецмаша", падают второй год подряд. По итогам 2024 г. они снизились на 15%, до 75,8 млрд руб. За 2023 г. их отгрузки были на уровне 89,2 млрд руб. (+19% к 2022 г.).

Как отмечает "Коммерсант" со ссылкой на партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, давление на продажи дорожно-строительной техники в 2025 г. оказывала высокая ставка ЦБ, которая привела к значительному снижению инвестиционной активности как машиностроителей, так и потребителей их продукции. Дополнительным негативным фактором стала конкуренция с китайской техникой в условиях укрепления рубля. Продажи импортной техники в РФ тоже снизились, но не так резко, отмечает эксперт. "Импортная техника в некоторых сегментах стала более доступной или привлекательной по характеристикам, что оттянуло часть спроса", - цитирует Бабанского газета.

Издание также приводит данные исследования Sherpa Group, в котором говорится, что темпы роста объема строительных работ в 2025 г. оказались минимальными со времен пандемии COVID-19 и составили лишь 2,5% (до 18,8 трлн руб.).

Росспецмаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

У православных христиан началась Масленица

 У православных христиан началась Масленица

Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду

Пентагон готовится начать тестирование мобильного ядерного реактора для военных целей

В Брянской области проблемы с электричеством и теплом из-за ударов по инфраструктуре

Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

 Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8421 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });