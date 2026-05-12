Госдума в среду рассмотрит два законопроекта о совершенствовании сферы миграции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение на заседании в среду двух законопроектов, касающихся регулирования в сфере миграционной политики.

"На пленарном заседании 13 мая рассмотрим два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято Советом Государственной Думы", - цитируют в пресс-службе слова Володина.

Он напомнил, что "с 2024 года Государственной Думой в данной сфере принято 22 федеральных закона". "Большая часть из них -1 8 - инициирована депутатами", - добавил Володин, отметив эффективность их применения на практике.

"Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, - это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране. На это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении", - считает председатель Госдумы.

По его мнению, те, кто приезжают в Россию, "должны быть чисты перед законом, а живя и работая здесь, обязаны знать и беспрекословно соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции, историю, культуру", в противном случае их может ждать выдворение.

Среди планируемых к рассмотрению в первом чтении законопроект, расширяющий почти вдвое перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения.

В повестке пленарного заседания на 13 мая также обсуждение в первом чтении инициативы, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или для аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ будет наличие у него судимости, независимо от тяжести совершенного преступления. Согласно законопроекту, наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство.