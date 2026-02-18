ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Челябинска, который планировал теракт с использованием самодельной бомбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Челябинска, гражданин РФ, 2007 г.р., который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства", - заявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, задержанный инициативно установил контакты со спецслужбами Украины.

"По предоставленным куратором инструкциям он изготовил взрывное устройство для совершения диверсионно-террористического акта", - добавили в ФСБ.

В ходе обыска у него было изъято около 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества, личный дневник с собственноручными записями на украинском языке и средства связи для контактов с куратором.

В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ по Челябинской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК России.

"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца" , - заявили в спецслужбе.