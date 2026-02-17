Поиск

Правительство Ирака одобрило соглашение с ЛУКОЙЛом по управлению "Западной Курной"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совет министров Ирака одобрил "мировое соглашение" с "ЛУКОЙЛом" о передаче операций добычи нефти на месторождении "Западная Курна - 2" Basra Oil Company, сообщило ведомство.

В особенности это касается "счетов-фактур и найма иностранного персонала, сертифицированного авторитетным внешним аудитором". "Налог на зарплату иностранных сотрудников должен рассматриваться как конечный доход государственной казны", - говорится в сообщении.

В начале января сообщалось, что совет министров Ирака одобрил передачу Basra Oil Company управляющих функций по операциям на нефтяном месторождении Западная Курна-2 в соответствии с положениями контракта на обслуживание и разработку.

Сообщалось, что, помимо этого, получено согласие на финансирование нефтяных операций через счет месторождения Маджнун, который должен быть увеличен за счет доходов от продажи партий нефти, поставляемой на рынок иракской маркетинговой компанией SOMO.

Добыча на месторождении Западная Курна-2 составляет 460 тыс. б/с, или почти 0,5% мировой добычи нефти. Проект разрабатывается на основе сервисного контракта, подписанного российским "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Срок действия контракта - 25 лет. Начальные извлекаемые запасы месторождения составляют около 14 млрд баррелей. Добыча нефти на проекте должна была увеличиться до 800 тыс. б/с. "ЛУКОЙЛ" полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти. Также "ЛУКОЙЛ" получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль.

После введения в октябре 2025 года британских и американских санкций НК "ЛУКОЙЛ" объявила форс-мажор по контракту на Западной Курне - 2. Санкции вынудили компанию заявить о продаже своих зарубежных активов. Ключевым моментом в этом процессе является то, что администрация Трампа предпочла бы, чтобы глобальные активы российской НК были приобретены американской компанией, что может ограничить круг потенциальных покупателей, сообщали источники Bloomberg.

Министерство нефти Ирака также планировало обратиться к ряду ведущих американских производителей для передачи доли российской компании в месторождении, сообщал Bloomberg.

"ЛУКОЙЛ" в конце января сообщил о достижении договоренности о продаже всех активов, кроме казахстанских, американской инвесткомпании Carlyle Group, но продолжает переговоры с другими потенциальными претендентами.

