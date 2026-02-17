Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Переговоры в Женеве, приговор Рубену Варданяну, атака на Ильский НПЗ, обрушение здания военной полиции в Ленинградской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Женеве в закрытом для СМИ режиме проходят переговоры делегаций России, Украины и США. Планируется, что работа продолжится в среду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать во вторник новостей относительно встречи.

- Суд в Баку приговорил бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам заключения. Гособвинитель запрашивал для него пожизненный срок.

- В результате атаки БПЛА произошел пожар на Ильском НПЗ, загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае.

- Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в Сертолово в Ленинградской области. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Госдума приняла закон, обязывающий операторов прекращать оказание услуг связи по требованию ФСБ. В таких условиях оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору.

- Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов. С 11 февраля комитет получал из разных регионов жалобы с копиями платежек с повышением тарифов в полтора-два раза.