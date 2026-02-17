Поиск

Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Переговоры в Женеве, приговор Рубену Варданяну, атака на Ильский НПЗ, обрушение здания военной полиции в Ленинградской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Женеве в закрытом для СМИ режиме проходят переговоры делегаций России, Украины и США. Планируется, что работа продолжится в среду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать во вторник новостей относительно встречи.

- Суд в Баку приговорил бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам заключения. Гособвинитель запрашивал для него пожизненный срок.

- В результате атаки БПЛА произошел пожар на Ильском НПЗ, загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае.

- Здание военной полиции обрушилось на территории военной части в Сертолово в Ленинградской области. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.

- Госдума приняла закон, обязывающий операторов прекращать оказание услуг связи по требованию ФСБ. В таких условиях оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору.

- Комитет Госдумы направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов. С 11 февраля комитет получал из разных регионов жалобы с копиями платежек с повышением тарифов в полтора-два раза.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

 Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 77 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });