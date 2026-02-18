Поиск

ФАС не заметила роста тарифов на ЖКУ помимо индексации на 1,7%

Изменения получаемых счетов глава ФАС, скорее, готов связать с увеличением потребления тепла и электричества

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба заявила об отсутствии других изменений тарифов с 1 января 2026 года, кроме ранее принятой корректировки стоимости коммунальных услуг на 1,7%.

"С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС. Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования", - сказал руководитель ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребленной электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в ФАС жалобы граждан на повышение коммунальных тарифов. Его глава Сергей Пахомов сообщил 17 февраля, что "с 11 февраля в комитет начали поступать из разных регионов от жителей сигналы вместе с копиями платежек, где итоговая цифра где-то в полтора, а где-то и в два раза выше".

Пахомов также отметил, что повышение тарифов на 1,7% - "это то повышение, которое сегодня обосновано решением правительства, подтверждено, а все, что выше, должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям".

По сведениям депутата на тот момент, ФАС уже начала работу по этой теме.

"Я знаю, что определенные результаты уже есть", - сказал Пахомов журналистам во вторник.

