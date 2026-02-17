Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

Сотрудник пожарной охраны на месте обрушения здания военной полиции в Сертолово Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) при разборе завалов в здании военной полиции обнаружены тела троих погибших, сообщил губернатор Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Он также написал, что на месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются, добавил губернатор.

Ранее Дрозденко сообщал, что на территории воинской части в Сертолово обрушилось здание военной полиции.

В Главной военной прокуратуре в свою очередь заявили, что прокуратура Ленинградского военного округа "контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания на территории военного городка в н.п. Сертолово Ленинградской области".

Пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) в свою очередь сообщила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).