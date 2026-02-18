Украинские беспилотники атаковали утром Чебоксары
Повреждены несколько автомобилей
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотники утром в среду атаковали район Чебоксар и деревню в Чебоксарском округе Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев.
"Сегодня утром на территории Чувашии зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов в новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе (Яуши). Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей, - написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, все экстренные и оперативные службы работают на местах.
"Безопасности жителей ничего не угрожает, ситуация под контролем", - добавил он.