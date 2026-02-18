Житель Чебоксар пострадал в результате атак БПЛА

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Чувашии сообщил об одном пострадавшем в результате атак БПЛА на Чебоксары утром 18 февраля.

"В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет", - отметили в ведомстве.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил сначала об атаке беспилотников на Новоюжный район Чебоксар и один из округов республики. Позднее он сообщил о повторной атаке БПЛА на Новоюжный район.

Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщал, что в связи с атакой БПЛА на некоторых улицах ограничивали проезд, школы Новоюжного района перевели на удаленку. Специалисты обследуют квартиры, поврежденные после атаки.

В аэропорту Чебоксар вводились ограничения.