МИД отметил, что сотрудничество РФ с иностранными партнерами в Арктике не направлено против третьих стран

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Развивающееся в Арктике сотрудничество России с иностранными партнёрами не направлено против третьих стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важно, что динамично развивающееся в Арктике сотрудничество России с иностранными, в том числе и внерегиональными партнёрами, не направлено против других государств", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что цель сотрудничества - "устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни на Севере, забота об уникальной арктической среде и наследии коренных народов". "Будучи крупнейшей арктической державой, Россия как никто другой заинтересована в поддержании мира и стабильности в высоких широтах. Эта цель закреплена в концепции внешней политики Российской Федерации и других профильных стратегических документах, остаётся нашим приоритетом вне зависимости от колебаний внешнеполитической конъюнктуры", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По её словам, Россия "неизменно открыта для взаимоуважительного диалога со всеми, кто готов к конструктивному взаимодействию в Заполярье, демонстрирует приверженность международному праву, политико-дипломатическому решению возникающих в регионе вопросов".

"Поступательное развитие арктической зоны Российской Федерации - это наше законное право. Расположенная за полярным кругом российская инфраструктура, включая военную, существует уже давно. Она соразмерна складывающейся обстановке, играет важную роль в решении целого комплекса хозяйственных и оборонительных задач", - пояснила Захарова.

Между тем "связанные блоковой дисциплиной страны НАТО", добавила официальный представитель МИД, "продолжают последовательно наращивать своё военное присутствие в высоких широтах, инициативно подтягивают к этой активности вооружённые силы внерегиональных стран".