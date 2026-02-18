Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

Мединский провел эту встречу перед отъездом в аэропорт

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский после завершения консультаций в Женеве провел еще одну встречу в закрытом формате.

"Глава российской делегации Владимир Мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в гостинице "Интерконтиненталь" перед отъездом в аэропорт", - сказал журналистам источник в российской переговорной группе.

Вместе с тем собеседник журналистов не уточнил, с кем конкретно встречался Мединский.

Переговоры между делегациями России, Украины и США проходили в Женеве 17-18 февраля. В российскую делегацию, помимо Мединского, вошли замглавы Генштаба РФ Игорь Костюков, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, начальник управления Главного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Зорин.

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми прошедшие переговоры. Их очередной раунд состоится в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ журналистам.