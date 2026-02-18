Поиск

В Кремле заявили о заинтересованности РФ в торгово-экономическом взаимодействии с США

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в возобновлении экономического взаимодействия с США, очень много проектов может быть на повестке дня, но для этого нужно реанимировать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными, мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать", - сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что это "соответствует интересам и сулит немалую выгоду" как для российской, так и для американской стороны, "если они пойдут на такое взаимодействие".

"Поэтому очень много может быть проектов потенциально на повестке дня, но для этого надо реанимировать наши отношения", - подчеркнул представитель Кремля.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия и США обсуждают "величайшую сделку" по снятию санкций и ответил на вопрос, остается ли вопрос снятия санкций на повестке переговоров с США и является ли это условием для мирного урегулирования украинского конфликта.

РФ США Дмитрий Песков
