Два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА в Брянской области

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое мужчин ранены в результате атаки беспилотников самолетного типа в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате очередной массированной атаки реактивными БПЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, повреждены пять частных домов и два автомобиля, сожжена баня, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область ВСУ
