Таиланд выдал РФ обвиняемого в мошенничестве с госконтрактами россиянина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Таиланд выдал России обвиняемого в мошенничестве при реализации госконтракта по развитию оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 3 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Бангкока сотрудники компетентных органов Королевства Таиланд передали российским полицейским гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в четверг.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год фигурант "предоставлял подложные сведения при выполнении государственных контрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса".

"Таким образом через подставные фирмы он похитил бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей", - пояснила представитель министерства.

В апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Обвиняемый скрылся за границей и с декабря 2025 года находился в розыске.

"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от таиландских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого на территории указанного государства. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий", - резюмировала Волк.

