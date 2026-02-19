Мантуров ожидает, что АПК до 2030 года получит 25 образцов роботизированной техники

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Агропромышленный комплекс России до 2030 года может получить не менее 25 образцов современной техники с использованием искусственного интеллекта.

"До 2030 года в рынок должны выйти не менее 25 новых образцов с акцентом на технологии точного земледелия и роботизированные решения", - сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на форуме партии "Единая Россия" в Екатеринбурге в четверг.