Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил Верховный суд вести мониторинг сроков рассмотрения дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей.

"Прошу Верховный суд обеспечить постоянный мониторинг соблюдения судами сроков рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

Он также попросил "на особом контроле держать вопрос об обоснованности применения мер пресечения и заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности".

Президент РФ подчеркнул, "вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы". "За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решётку - не всегда это обоснованно", - отметил он и добавил, что самое главное, чтобы "наказание было неизбежным".

"А вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос", - сказал Путин.

