Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что на фоне общего снижения числа ходатайств следствия об аресте большинство из них удовлетворяется.

"Несмотря на общее снижение количества соответствующих ходатайств следственных органов, их удовлетворяемость остается крайне высокой - 88% о заключении под стражу, и 98% о продлении срока стражи", - сказал Краснов на итоговом Совещании судей в четверг.

При этом, он обратил внимание судей, что, если общественная опасность совершенного деяния невелика, им следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы. Краснов подчеркнул, что в этой части Верховным судом уже даны все необходимые разъяснения, сформированы правовые позиции и рекомендации по более широкому применению домашнего ареста.

"Действительно, многие суды следуют этой рекомендации все чаще. Но нередко решения формально штампуются, особенно когда приводимые следователями основания о продлении срока содержания под стражей не меняются целый год. Прошу обратить на это особое внимание", - сказал председатель Верховного суда РФ.