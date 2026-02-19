Песков заявил, что европейцев нет за столом переговоров по Украине, их позиции не помогают урегулированию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия не видит смысла в участии европейцев в текущем переговорном процессе по Украине, большинство заявлений, звучащих от них, больше способствуют продолжению войны, чем мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы не присутствуют за столом переговоров, они вообще не присутствуют в целом в переговорном процессе. Более того, подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам.

Он продолжил: "Скажем так: из участников трехстороннего формата переговоров как минимум Россия, я бы сказал, не видит смысла участия европейцев. Это вряд ли чем-то может помочь".

Работа, по его словам, ведется, и работа сложная.