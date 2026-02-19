Поиск

В ЕС надеются, что дипломатические усилия США приведут к прочному миру на Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Безопасность и стабильность на европейском континенте должны быть гарантированы, чему могут способствовать усилия США по прекращению военных действий на Украине, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов, чтобы положить конец (...) этой войне (...) и позволить прийти к прочному миру", - сказал он, отвечая на просьбу высказать отношение ЕС к проходившим в Женеве мирным переговорам по Украине.

"Евросоюз и его страны-участницы готовы содействовать переговорам и гарантиям мира. Мы уже вносим свой вклад в усиление украинской армии и тем самым - в укрепление европейской безопасности", - продолжил аль-Ануни.

Он отметил, что ЕС уже предложил свои гарантии безопасности для Украины, и в "коалиции желающих" продолжаются переговоры по этому вопросу. Представитель Каллас также отнес к европейскому вкладу в мирный процесс давление на Россию санкционным путем.

Комментируя возможные гарантии для Украины, аль-Ануни подчеркнул роль ее вступления в ЕС.

"Вступление Украины будет представлять собой полноценную гарантию безопасности", - сказал он, пообещав, что Евросоюз будет содействовать процветанию страны, как только прекратятся военные действия.

Он повторил известный тезис ЕС, что "без Европы за столом переговоров не могут решаться никакие вопросы по Украине". Аль-Ануни также заявил, что любой мирный план по Украине, чтобы он мог функционировать, "должен предусматривать поддержку Европейского союза". "Интересы Европейского союза должны быть защищены и хорошо представлены", - заключил представитель Каллас.

Евросоюз США Ануар аль-Ануни Украина Кая Каллас
