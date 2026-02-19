Россия и Саудовская Аравия расширят авиасообщение в 2026 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией будет расширено в 2026 году, в планах - запустить рейсы из ряда городов, сообщил посол РФ в королевстве Сергей Козлов.

"С августа 2025 года начались рейсы между Москвой и Эр-Риядом, их выполняет саудовский лоукостер Flynas, с октября национальный саудовский авиаперевозчик Saudia выполняет рейсы между Москвой и Эр-Риядом, Джиддой. С мая этого года планируется запуск прямого авиасообщения по линии российской авиакомпании "Азимут", которая будет летать между Сочи и Эр-Риядом", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Как отметил Козлов, в планах связать авиасообщением с Саудовской Аравией и другие города России - Санкт-Петербург, Казань.

"Есть планы на прямые рейсы из Джидды и Эр-Рияда в Санкт-Петербург и то же самое в Казань. Это в стадии проработки", - сказал посол.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что авиакомпании Саудовской Аравии изучают возможность запуска прямых рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Сейчас между Эр-Риядом и Москвой выполняются 10 рейсов в неделю, еще три рейса - между российской столицей и Джиддой.