Поиск

Россия и Саудовская Аравия расширят авиасообщение в 2026 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией будет расширено в 2026 году, в планах - запустить рейсы из ряда городов, сообщил посол РФ в королевстве Сергей Козлов.

"С августа 2025 года начались рейсы между Москвой и Эр-Риядом, их выполняет саудовский лоукостер Flynas, с октября национальный саудовский авиаперевозчик Saudia выполняет рейсы между Москвой и Эр-Риядом, Джиддой. С мая этого года планируется запуск прямого авиасообщения по линии российской авиакомпании "Азимут", которая будет летать между Сочи и Эр-Риядом", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

В РоссииБезвизовый режим с Саудовской Аравией введут к началу летнего сезонаЧитать подробнее

Как отметил Козлов, в планах связать авиасообщением с Саудовской Аравией и другие города России - Санкт-Петербург, Казань.

"Есть планы на прямые рейсы из Джидды и Эр-Рияда в Санкт-Петербург и то же самое в Казань. Это в стадии проработки", - сказал посол.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщал, что авиакомпании Саудовской Аравии изучают возможность запуска прямых рейсов в Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Сейчас между Эр-Риядом и Москвой выполняются 10 рейсов в неделю, еще три рейса - между российской столицей и Джиддой.

РФ Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });