Безвизовый режим с Саудовской Аравией введут к началу летнего сезона

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать до начала высокого летнего туристического сезона, сообщил телеканалу РБК российский посолв королевстве Сергей Козлов.

"Остается провести необходимые государственные процедуры как в России, так и в Саудовской Аравии. Это займет какое-то время. Но время достаточно небольшое. Я думаю, речь идет о нескольких месяцах как максимум... Я думаю, и на летнюю красавицу Москву, зеленую красивую, туристы из Саудовской Аравии тоже уже смогут смотреть без визовых ограничений", - сказал он.

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для всех видов паспортов 1 декабря 2025 года. Пока оно не вступило в силу.

Козлов добавил, что такого безвизового соглашения у Саудовской Аравии не было ни с одним иностранным государством, за исключением Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.