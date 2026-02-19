Поиск

Безвизовый режим с Саудовской Аравией введут к началу летнего сезона

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать до начала высокого летнего туристического сезона, сообщил телеканалу РБК российский посолв королевстве Сергей Козлов.

"Остается провести необходимые государственные процедуры как в России, так и в Саудовской Аравии. Это займет какое-то время. Но время достаточно небольшое. Я думаю, речь идет о нескольких месяцах как максимум... Я думаю, и на летнюю красавицу Москву, зеленую красивую, туристы из Саудовской Аравии тоже уже смогут смотреть без визовых ограничений", - сказал он.

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для всех видов паспортов 1 декабря 2025 года. Пока оно не вступило в силу.

Козлов добавил, что такого безвизового соглашения у Саудовской Аравии не было ни с одним иностранным государством, за исключением Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Саудовская Аравия Сергей Козлов Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });