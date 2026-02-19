Поиск

Россия и Китай готовят соглашение о 2-м ж/д пути на переходе Забайкальск - Маньчжурия

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай готовятся подписать соглашение о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск - Маньчжурия. Соответствующее распоряжение правительства России от 19 февраля № 303-р опубликовано на официальном портале размещения правовых актов.

Как сказано в документе, правительство одобрило представленный Минтрансом проект межправительственного соглашения о реализации этого проекта, согласованный с МИДом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанный с китайской стороной.

Минтрансу поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение от имени правительства России. В случае необходимости разрешено вносить в проект соглашения изменения, не имеющие принципиального характера.

Ранее в феврале сообщалось, что железнодорожное сообщение между Россией и КНР возобновится с 8 марта по маршруту Забайкальск - Маньчжурия после шестилетнего перерыва. С 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России.

В мае 2024 года ОАО "РЖД" и госкорпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве, в рамках которого договорились среди прочего ускорить реализацию проекта строительства второго главного ж/д пути по колее 1435 мм на погранпереходе Забайкальск - Маньчжурия.

