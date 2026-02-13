Пассажирский поезд между РФ и Китаем возобновит рейсы спустя шесть лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Россией и КНР возобновится с 8 марта по маршруту Забайкальск - Маньчжурия после шестилетнего перерыва, сообщает ОАО "РЖД".

В сообщении отмечается, что беспересадочные вагоны в Маньчжурию отправятся со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно. Они войдут в состав поезда №328/327 Иркутск - Забайкальск.

Движение международного пассажирского поезда №354/353 Забайкальск - Маньчжурия возобновится с 8 марта. Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути - около 25 минут.

Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск - Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.