Поиск

Пассажирский поезд между РФ и Китаем возобновит рейсы спустя шесть лет

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Россией и КНР возобновится с 8 марта по маршруту Забайкальск - Маньчжурия после шестилетнего перерыва, сообщает ОАО "РЖД".

В сообщении отмечается, что беспересадочные вагоны в Маньчжурию отправятся со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно. Они войдут в состав поезда №328/327 Иркутск - Забайкальск.

Движение международного пассажирского поезда №354/353 Забайкальск - Маньчжурия возобновится с 8 марта. Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути - около 25 минут.

Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск - Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.

Забайкальск Китай РЖД Маньчжурия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию

Владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музыкальном театре

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

 Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

В Москве арестован второй фигурант дела о растрате в FESCO

МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Что произошло за день: четверг, 12 февраля

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении контроля за оборотом зерна

Белгородский губернатор сообщил о еще пяти раненных в результате атак БПЛА
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8394 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });