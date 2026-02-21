Поиск

Подрядчиков осудят за хищении 200 млн руб. при строительстве ЛЭП на Ставрополье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело в отношении группы сотрудников строительной компании, обвиняемых в крупном хищении при строительстве линии электропередачи, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Сотрудники субподрядной организации при строительстве объекта по проекту воздушной линии электропередачи 500 кВ "Невинномысск-Моздок" в Минераловодском и Георгиевском округах Ставрополья в 2018-2022 годах завысили в актах приемки и справках объем работ, материалов и затрат", - говорится в сообщении.

Фигуранты представили подложные документы генподрядчику, на основании которых на их расчетные счета были переведены деньги. Сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество злоумышленников на общую сумму более 40 миллионов рублей.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двум соучастникам - запрет определенных действий. Фигурант, ранее находившейся в федеральном розыске, заключен под стражу.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ставропольский край МВД РФ
