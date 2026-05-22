Поиск

Что произошло за день: пятница, 22 мая

Удар по общежитию Луганского педагогического университета, механизм для работы банкоматов без интернета, запрет ввоза минеральной воды "Джермук"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на пятницу ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске ЛНР. По данным на вечер 22 мая, погибли шесть человек, 39 пострадали и 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин назвал атаку терактом, отметив, что никаких объектов военного назначения рядом нет. Минобороны России поручено представить предложения в связи с ударом Украины по общежитию в ЛНР.

- Минцифры и операторы связи разработали механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила Эльвира Набиуллина.

- Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию, заверил премьер республики Никол Пашинян. Он также исключил возможность повышения цены на поставляемый из России природный газ. В свою очередь вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что выхода Армении из ЕАЭС никто не хочет, но ситуация нетривиальная.

- Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук". Отмечается, что указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке.

- Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема.

- Ограничение на продажу топлива ввели на крупных сетях АЗС в Севастополе. В сети автозаправок "АТАН" продажа топлива для физлиц, как и на "ТЭС", ограничена 20 литрами в один автомобиль или одну канистру.

- Ленинградский вокзал в Москве открыли после масштабного обновления. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

 Государство выставит на продажу 23,76% акций "Аэрофлота"

"Читай город" в 2026 г. может направить более 1 млрд руб. на реконцепцию книжных магазинов

 "Читай город" в 2026 г. может направить более 1 млрд руб. на реконцепцию книжных магазинов

Что произошло за день: пятница, 22 мая

Глава ЛНР после удара по Старобельску ввел региональный режим ЧС

Набиуллина назвала чрезмерное регулирование основным риском для развития ИИ

Россельхознадзор оценил ежегодные потери зерна от вредителей в 7 млн т

 Россельхознадзор оценил ежегодные потери зерна от вредителей в 7 млн т

Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

 Суд увеличил срок наказания замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет колонии

Путин обвинил Киев в попытках возложить на Россию вину за украинские проблемы

Путин призвал украинских военных не выполнять приказы Киева

Банкиры и ЦБ раскритиковали идею МВД ввести плату за доступ к базе паспортов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9532 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов