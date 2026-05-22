Что произошло за день: пятница, 22 мая

Удар по общежитию Луганского педагогического университета, механизм для работы банкоматов без интернета, запрет ввоза минеральной воды "Джермук"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ночь на пятницу ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске ЛНР. По данным на вечер 22 мая, погибли шесть человек, 39 пострадали и 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин назвал атаку терактом, отметив, что никаких объектов военного назначения рядом нет. Минобороны России поручено представить предложения в связи с ударом Украины по общежитию в ЛНР.

- Минцифры и операторы связи разработали механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила Эльвира Набиуллина.

- Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию, заверил премьер республики Никол Пашинян. Он также исключил возможность повышения цены на поставляемый из России природный газ. В свою очередь вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что выхода Армении из ЕАЭС никто не хочет, но ситуация нетривиальная.

- Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук". Отмечается, что указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке.

- Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема.

- Ограничение на продажу топлива ввели на крупных сетях АЗС в Севастополе. В сети автозаправок "АТАН" продажа топлива для физлиц, как и на "ТЭС", ограничена 20 литрами в один автомобиль или одну канистру.

- Ленинградский вокзал в Москве открыли после масштабного обновления. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.