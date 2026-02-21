Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар возобновили прием и выпуск рейсов
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска (Татарстан) и Чебоксар (Чувашия), где ранее в субботу были введены ограничения на прием и выпуск рейсов, вернулись к штатной работе, сообщает пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале в субботу.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в субботу к штатной работе вернулись аэропорты Ижевска, Самары и Ульяновска.