Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар возобновили прием и выпуск рейсов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска (Татарстан) и Чебоксар (Чувашия), где ранее в субботу были введены ограничения на прием и выпуск рейсов, вернулись к штатной работе, сообщает пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале в субботу.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу к штатной работе вернулись аэропорты Ижевска, Самары и Ульяновска.



