Аэропорты Ижевска, Самары и Ульяновска вернулись к штатной работе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты Ижевска (Удмуртия), Самары и Ульяновска возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщила в субботу пресс-служба Росавиации в канале Мах.

"Аэропорты Ижевск. Самара (Курумоч). Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией региона беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений имущества нет.

Кроме того, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов информировал, что один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников, есть повреждения и пострадавшие. По данным министра здравоохранения региона Сергея Багина, пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы.

Беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Самарской области, пострадавших нет, сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.