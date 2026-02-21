Аэропорт Уфы возобновил штатную работу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в международном аэропорту Уфы, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились днем в субботу для обеспечения безопасности полетов.

С утра 21 февраля в Башкирии действует режим беспилотной опасности.

Ранее в субботу сообщалось, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар возобновили прием и выпуск рейсов. Также к штатной работе вернулись аэропорты Ижевска, Самары и Ульяновска.