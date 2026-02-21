Пять человек отравились насмерть угарным газом после пожара в Вологодской области

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в городе Бабаево Вологодской области в субботу, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

"Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек - девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар", - написал он в телеграм-канале.

На месте происшествия работают оперативные службы, детали происшествия устанавливаются.

Филимонов выразил соболезнования родственникам. Он сообщил, что поручил оказать им необходимую помощь и меры поддержки за счет средств областного и муниципального бюджетов.