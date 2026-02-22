В Кремле не видят смысла в участии европейцев в переговорах по Украине

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Участие европейцев в переговорах по Украине не имеет смысла, учитывая их настрой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не видим смысла участия европейцев. Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение. (...) Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

В подтверждение своих слов представитель Кремля напомнил о заявлениях главы европейской дипломатии Каи Каллас.