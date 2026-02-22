Транскавказская автомагистраль в Северной Осетии закрыта из-за непогоды

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движения всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23:00 мск 22 февраля 2026 года до 08:00 мск 23 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога закрыта для движения грузовиков.