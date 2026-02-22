Военно-Грузинская дорога временно закрыта для проезда грузовиков

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыто для большегрузного автотранспорта в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главка МЧС России по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:30 мск 22 февраля 2026 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.