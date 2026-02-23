Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник.

"В селе Пушкарное Яковлевского округа беспилотник ВСУ ударил по территории частного домовладения. Пострадала мирная жительница. Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

По информации Гладкова, в результате детонации дрона в доме выбиты окна и посечен фасад. В четырех соседних домовладениях повреждено остекление.