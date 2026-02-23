В Пензенской области отменили план "Ковер"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отмене плана "Ковер" в регионе.

"На территории Пензенской области отменен план "Ковер". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале утром в понедельник.

В настоящее время в аэропортах Ижевска, Самары, Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Пензы и Саратова действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.