Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

В повестке правительства республики сейчас нет его продажи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Башкирии не включили в прогнозный план приватизации 6,36%-й пакет "Башнефти", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики Радия Хабирова.

"На сегодняшний день вопрос продажи акций ПАО "Башнефть" в порядке приватизации не рассматривается", - говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что в 2025 году по предложению Министерства промышленности и инновации РБ Минземимущества подготовило проект постановления регионального правительства, предусматривающий включение государственного пакета акций "Башнефти" в количестве 11 303 564 штук (в том числе привилегированных акций - 6 280 076 штук, обыкновенных акций 5 023 488 штук), составляющего 6,3634% уставного капитала НК, в прогнозный план приватизации имущества Башкирии на 2024-2026 годы.

"Проект был размещен на Едином портале www.bashkortostan.ru для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 4 декабря 2025 года по 10 декабря 2025 года. Проект в данной редакции не принят, и названный пакет акций в прогнозный план приватизации не включен", - отметили в администрации главы региона.

На данный момент Башкирия владеет блокирующим пакетом в 25%+1 акция, республике принадлежит 44,4 млн акций "Башнефти": 38,1 млн обыкновенных (25,8%) и 6,3 млн привилегированных (21,1%). Контрольным пакетом акций "Башнефти" (57,66% уставного капитала) владеет ПАО "НК "Роснефть".

Ранее правительство Башкирии изучало возможность включить в прогнозный план приватизации регионального госимущества на 2024-2026 годы часть принадлежащего республике пакета акций "Башнефти". В республиканском Минземимущества "Интерфаксу" сообщали, что Башкирия намерена сохранить за собой право обратного выкупа части пакета в "Башнефти".

Уставный капитал "Башнефти" составляет 177 634 501 рубль, он разделен на 147 846 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 788 012 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77%).

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти, а также розничную реализацию.