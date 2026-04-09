Бывший внештатный корреспондент "Радио Свобода" задержан в Чите по делу о госизмене

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Чите бывшего внештатного корреспондента признанного иноагентом и нежелательной организацией "Радио Свобода" по делу о сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

"В Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к совершению государственной измены", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Задержанный - житель Читы - ранее являлся внештатным корреспондентом "Радио Свободная Европа" (признано в РФ иноагентом).

По данным ФСБ, через интернет он установил связь с представителями СБУ и передал им информацию о ресурсах местного СМИ, а также одного из объектов критической инфраструктуры региона для организации кибератак.

Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Радио Свобода ФСБ Чита Радио Свободная Европа
 Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

Бывший внештатный корреспондент "Радио Свобода" задержан в Чите по делу о госизмене

 Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

