Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в настоящее время пока не принимал никаких решений насчет пасхального перемирия с Украиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Православная Пасха будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля. В 2025 году Путин объявлял трехдневное пасхальное перемирие.

