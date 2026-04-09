КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России потребовал обеспечить собственникам предварительную выплату возмещения за землю, изымаемую для государственных и муниципальных нужд, на основании имеющейся оценки, допустив определение окончательной суммы уже после изъятия. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

Оно вынесено по результатам проверки положений статей 279, 281 Гражданского кодекса и статьи 56.11 Земельного кодекса по жалобе Александра Краснощекова.

Краснощеков владел земельным участком в 4,3 гектара сельскохозяйственного назначения в Тверской области. В апреле 2024 года Росавтодор обратился в суд с иском об изъятии у него этой земли для нужд государства - строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Петербург (М-11) - и установлении возмещения в размере 899 550 рублей.

Арбитражный суд 13 августа 2024 года выделил рассмотрение требования о размере компенсации в отдельное производство из-за спора относительно суммы. При этом 20 августа 2024 года по решению суда участок был изъят: суд принял во внимание, что Краснощеков не использует его, он передан подрядной организации - на нем возведена автодорожная инфраструктура. Решение было обращено к немедленному исполнению для ввода в эксплуатацию этого участка дороги, который имеет особое государственное значение. Только через шесть месяцев, в марте 2025 года, суд назначил заявителю компенсацию в размере 1 928 989 рублей. До этого Краснощеков безрезультатно обжаловал решение об изъятии собственности без выплат.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции, так как позволяют изымать частную собственность для государственных или муниципальных нужд без гарантированного предварительного и равноценного возмещения.

Конституционный суд счел, что нормы сами по себе не противоречат Основному закону, поскольку по своему буквальному содержанию согласуются с конституционной гарантией предварительного и равноценного возмещения при принудительном отчуждении частной собственности, в том числе земли, для госнужд, но уточнил их конституционно-правовой смысл.

КС обнаружил, что в судебной практике сложился неоднородный подход к возможности выделить требование об определении размера компенсации в отдельное производство и изъятия земли до разрешения этого вопроса. Само по себе это не говорит о произвольности такой судебной практики, полагает суд. Так, спор о сумме может значительно увеличивать срок рассмотрения дела об изъятии, потому что требует времени на экспертизу, в то время как возможны ситуации, когда использовать участок в публичных целях требуется немедленно, чтобы не нарушить баланс конституционных ценностей. В таком случае приходится разделить во времени изъятие и определение окончательной суммы возмещения.

КС подчеркнул, что это допустимо, только если сама по себе обоснованность изъятия не вызывает сомнений, а промедление влечет риски неблагоприятных последствий для здоровья, прав и законных интересов других лиц или обеспечения обороны и безопасности государства. КС счел такую процедуру возможной также в ситуации, когда на участке нет другой законно возведенной недвижимости собственника и земля уже фактически - с его согласия или без его возражений - используется для целей, для которых требуется изъятие.

При этом, указал КС, даже в таких обстоятельствах необходимо предоставить собственнику именно предварительное возмещение, по крайней мере в той степени, в какой это возможно с учетом обстоятельств.

"Решение об изъятии земельного участка должно предусматривать предварительную выплату или внесение в депозит нотариуса суммы возмещения, предложенной собственнику на основании отчета об оценке, составленного при подготовке соглашения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд", - сказал председатель КС Валерий Зорькин, зачитывая постановление.

Если же в споре о сумме впоследствии будет установлен больший размер возмещения, бывшему собственнику следует доплатить положительную разницу. Выплата должна производиться незамедлительно после вступления в силу судебного акта.

Помимо такой доплаты, постановил КС, бывший собственник также может претендовать на компенсацию убытков, причиненных тем, что он сразу не получил полную сумму. Установить их полагается либо в уже упомянутом выделенном в отдельное производство деле, либо по отдельному иску бывшего собственника.

КС указал, что, если обстоятельства, требующие выделения дела о размере возмещения в отдельное производство, возникают именно из-за бездействия органов, проводящих изъятие, то бывшему собственнику могут присудить и проценты, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России, на сумму положительной разницы между установленным итоговым размером возмещения и предварительно выплаченной или внесенной в депозит нотариуса суммой со дня вступления в силу решения об изъятии и до момента окончательного расчета. Также суд не исключил взыскание доказанных убытков в части, не покрытой выплатой этих процентов.

Однако при недобросовестности собственника, которой нельзя считать простое несогласие с предложенным размером возмещения, данные проценты не выплачиваются, отметил КС.

КС также постановил, что бывшему собственнику должны быть предоставлены процессуальные гарантии: если он не согласен с предложенной компенсацией, иск об установлении равноценного возмещения должны подать органы или организации, требующие изъятия, как и понести сопряженные расходы; прекращать производство по выделенному требованию об определении размера возмещения в связи с отказом такого истца от иска запрещается.

Уточняется, что оспариваемые нормы предполагают необходимость предоставления собственнику вышеуказанных гарантий в случае, если федеральными законами не установлены специальные правила.

Заявитель вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков, а также выплаты процентов.