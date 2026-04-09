Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение "Мемориал"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд России в четверг признал международное общественное движение "Мемориал" (входит в реестр иноагентов в РФ) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

"Административное исковое заявление Минюста удовлетворить. Признать Международное общественное движение "Мемориал" экстремистской организацией и запретить на территории РФ как его деятельность, так и деятельность его структурных подразделений", - огласил решение судья.

Решение о признании "Мемориала" экстремистской организацией и запрете деятельности его структурных подразделений должно быть исполнено немедленно.

Как ожидается, сегодняшнее решение будет обжаловано. После вступления его в законную силу, организация, участие или вовлечение в участие в деятельности "Мемориала" будет являться уголовным преступлением.

Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. Подробности дела не разглашаются.

Вместе с тем, на заседание в суд пришли дипломаты ряда европейских стран, в том числе Франции, Германии и Чехии.

Международное общественное движение "Мемориал" было учреждено в 1992 году в Москве, а в 2016 году было признано иноагентом.

