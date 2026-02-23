Поиск

Над Воронежской областью уничтожены 13 БПЛА

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 13 беспилотников над регионом.

"Дежурными силами ПВО в небе над городом и несколькими районами области обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительном повреждении энергообъектов в результате массированного обстрела Белгорода со стороны Украины.

Воронежская область БПЛА уничтожение
