Над Воронежской областью уничтожены 13 БПЛА

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 13 беспилотников над регионом.

"Дежурными силами ПВО в небе над городом и несколькими районами области обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о значительном повреждении энергообъектов в результате массированного обстрела Белгорода со стороны Украины.