Поиск

Здание школы и жилой дом повреждены в Брянской области при обстреле

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Брянской области после минометного удара со стороны ВСУ повреждены один жилой дом и здание школы в селе Новая Погощь Суземского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. в своем телеграм-канале в понедельник.

По информации губернатора, повторный удар был нанесен по гражданским объектам. В результате минометного обстрела повреждено здание школы и один жилой дом.

Пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в понедельник он сообщал, что украинские дроны-камикадзе ударили по деревне Горицы Брянской области, в результате чего погиб мирный житель. Кроме того, один человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль в селе Троебортное Севского района.

Александр Богомаз Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ

Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

 Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

Медведев сообщил, что РФ пока не получила от Украины ответа на озвученные позиции по урегулированию

Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

 Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

 Графики аварийных отключений ввели в Запорожской области после украинских обстрелов

Путин почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного Солдата

Президент РФ заявил о слаженных действиях российских военных в зоне СВО

Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

 Около 3 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах ДФО из-за непогоды

Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 152 украинских БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8486 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });