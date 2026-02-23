Здание школы и жилой дом повреждены в Брянской области при обстреле

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Брянской области после минометного удара со стороны ВСУ повреждены один жилой дом и здание школы в селе Новая Погощь Суземского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. в своем телеграм-канале в понедельник.

По информации губернатора, повторный удар был нанесен по гражданским объектам. В результате минометного обстрела повреждено здание школы и один жилой дом.

Пострадавших нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее в понедельник он сообщал, что украинские дроны-камикадзе ударили по деревне Горицы Брянской области, в результате чего погиб мирный житель. Кроме того, один человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль в селе Троебортное Севского района.