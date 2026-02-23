Человек погиб в результате атаки БПЛА на Брянскую область

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль в селе Троебортное Севского района Брянской области, сообщил в понедельник губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю (...) погиб мирный житель", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник он сообщал, что украинские дроны-камикадзе ударили по деревне Горицы Брянской области, в результате чего погиб мирный житель.