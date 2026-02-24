В Брянской области в результате атаки дронов ранены двое

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в поселке Белая Березка Трубчевского района два человека ранены в результате атаки дронов-камикадзе.

"Удар нанесен по двигавшемуся автомобилю. В результате ранены водитель и пассажирка (...). Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в мессенджере.

Атакованная машина повреждена.

Кроме того, по словам Богомаза, в Климовском и Погарском районах дроны-камикадзе атаковали трансформаторы и линии электропередачи. Никто не пострадал. Идут аварийно-восстановительные работы.