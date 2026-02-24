Поиск

В Брянской области в результате атаки дронов ранены двое

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в поселке Белая Березка Трубчевского района два человека ранены в результате атаки дронов-камикадзе.

"Удар нанесен по двигавшемуся автомобилю. В результате ранены водитель и пассажирка (...). Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в мессенджере.

Атакованная машина повреждена.

Кроме того, по словам Богомаза, в Климовском и Погарском районах дроны-камикадзе атаковали трансформаторы и линии электропередачи. Никто не пострадал. Идут аварийно-восстановительные работы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область Трубчевский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

ФСБ поручено усилить защиту чиновников Минобороны и лидеров общественного мнения

В подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала заподозрили уроженца Удмуртии

Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море

 Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море

Путин заявил, что взрыв на Савеловском вокзале могли совершить дистанционно

Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

 Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

 РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

 В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8492 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });