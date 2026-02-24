Поиск

ВС РФ заявили, что используют средства связи, не зависящие от соцсетей и мессенджеров

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие при выполнении боевых задач используют штатные средства связи, не привязанные к социальным сетям и мессенджерам, заявили в Минобороны России во вторник.

"В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие подразделений используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, расчеты подразделений войск беспилотных систем и артиллеристы не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.

"Отключение терминалов связи иностранного производства никак не повлияло на систему управления БпЛА, так как при выполнении поставленных задач, поражении вооружения и техники, военных объектов, личного состава противника, а также работе средств объективного контроля в режиме реального времени, применяются разработки отечественного производства", - заявили в Минобороны РФ.

"Мы полностью обеспечены связью и всеми приспособлениями, чтобы четко выполнять поставленные задачи", - сказал замкомандира штурмовой роты группировки войск "Запад", чьи слова приведены в сообщении.

17 февраля заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов спутниковой связи Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

"Стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам", - заявил Криворучко.

Алексей Криворучко Минобороны РФ Starlink
