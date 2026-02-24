Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в международном аэропорту Сочи, сообщает в Росавиация в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры были введены в понедельник для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.