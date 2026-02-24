Поиск

Аэропорт Сочи возобновил обслуживание рейсов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в международном аэропорту Сочи, сообщает в Росавиация в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры были введены в понедельник для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Подозреваемый в подрыве патрульной машины в Москве погиб на месте происшествия

Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

 Один полицейский погиб и один пострадал при детонации взрывного устройства в центре Москвы

Что произошло за день: понедельник, 23 февраля

Северо-западная часть Запорожской области осталась без света из-за обстрела ВСУ

Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

 Глава "Росатома" сравнил с прыжками по граблям возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ

Медведев сообщил, что РФ пока не получила от Украины ответа на озвученные позиции по урегулированию

Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет

 Новый образец самолета "Байкал" совершил первый полет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8487 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });