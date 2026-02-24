Аэропорт Сочи приостановил работу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале во вторник.

В нем отмечается, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения в аэропорту вводились вечером в понедельник. Утром во вторник они были сняты.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.



