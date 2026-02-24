Россиян предупредили о риске новой волны заболеваемости из-за "свиного" гриппа и гриппа В

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В РФ на фоне общего снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ растет число выявленных случаев "свиного" гриппа и гриппа В, они потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточили, что на восьмой неделе года в РФ зарегистрировано 750 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года. Помимо этого, по итогам 8 недели 2026 года, в России было зарегистрировано 5,8 тыс. случаев COVID-19.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщали, что на 7 неделе 2026 года в РФ зарегистрировано 775 тыс. случаев ОРВИ и гриппа и 6,4 тыс. случаев COVID-19.