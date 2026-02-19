В России наблюдается снижение активности циркуляции вирусов гриппа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В России наблюдается снижение активности циркуляции вирусов гриппа, при этом сохраняется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями негриппозного происхождения, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор призывает граждан сохранять настороженность, учитывая сезонную заболеваемость ОРВИ. В РФ в недельной динамике после новогодних праздников отмечается снижение активности циркуляции вирусов гриппа. При этом сохраняется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, обусловленный преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, характерный для данного времени года", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что заболевания, вызванные этими вирусами, протекают в основном в легкой форме и не требуют госпитализации, однако следует сохранять настороженность.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам быть внимательными к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.